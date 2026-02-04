Twin Disc Aktie
WKN: 867667 / ISIN: US9014761012
|
04.02.2026 15:18:01
Twin Disc Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Twin Disc Inc. (TWIN) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $22.37 million, or $1.55 per share. This compares with $0.919 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.3% to $90.18 million from $89.92 million last year.
Twin Disc Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.37 Mln. vs. $0.919 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $0.07 last year. -Revenue: $90.18 Mln vs. $89.92 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Twin Disc IncShs
|
03.02.26
|Ausblick: Twin Disc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Twin Disc IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Twin Disc IncShs
|13,70
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.