Twin Disc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Twin Disc präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 90,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at