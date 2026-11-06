Twin Disc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Twin Disc hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at