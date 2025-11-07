Twin Hospitality Group legte Quartalsergebnis vor

Twin Hospitality Group hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 82,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at