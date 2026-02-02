Twin Hospitality Group Shares Slide Nearly 24%

(RTTNews) - Twin Hospitality Group Inc. (TWNP) shares fell sharply in trading on Monday, sliding 23.95 percent to $0.1213, down $0.0377 from the previous session, with no company-specific news reported to explain the move.

The stock opened at $0.1200, compared with a previous close of $0.1590, and traded within a day's range of $0.1133 to $0.1319 on the Nasdaq. Trading volume reached about 2.14 million shares, below the average volume of roughly 4.79 million shares.

Twin Hospitality's shares are currently hovering near the lower end of their 52-week range of $0.1133 to $15.40, reflecting continued volatility in the stock.