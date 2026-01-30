Twin Hospitality Group Aktie
WKN DE: A40MCC / ISIN: US9016431069
|
30.01.2026 17:09:26
Twin Hospitality Stock Jumps 21%
(RTTNews) - Shares of Twin Hospitality Group Inc. (TWNP) are jumping about 21 percent in Friday morning trading, despite the absence of any company-specific announcements to explain the move.
The stock is currently trading at $0.33 on the Nasdaq, up 21.45 percent from its previous close of $0.27. Over the past year, the shares have traded in a wide range between $0.252 and $18.19.
The stock opened at $0.31 and has climbed as high as $0.87 so far in today's session.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Twin Hospitality Group Inc When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Twin Hospitality Group Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Twin Hospitality Group Inc When Issued
|0,16
|-41,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.