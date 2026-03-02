Twin Vee PowerCats legte Quartalsergebnis vor

Twin Vee PowerCats hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,9 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,370 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Twin Vee PowerCats -11,000 USD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 14,82 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,39 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at