Twinbird gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Twinbird veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,67 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at