Twinbird legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Twinbird gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Twinbird hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,08 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,750 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Twinbird in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at