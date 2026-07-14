Twinbird vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Twinbird hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -33,820 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at