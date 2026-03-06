Twinlab Consolidated stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Twinlab Consolidated präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Twinlab Consolidated in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,5 Millionen USD im Vergleich zu 3,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 USD. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,66 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,62 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at