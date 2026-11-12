Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
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12.11.2026 21:49:16
Twist Bioscience: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal 2026 fourth-quarter earnings call, held on Nov. 12, 2026, Twist Bioscience (NASDAQ:TWST) announced that fourth-quarter revenue grew 28% year over year to $126.6 million. Achieving positive adjusted EBITDA--a non-GAAP financial metric measuring core operational profitability by excluding interest, taxes, depreciation, and amortization--demonstrates that scaling its manufacturing platform generates cash flow. Three takeaways from management explain how the company plans to sustain its trajectory.
Customers using artificial intelligence to design therapeutic molecules need physical DNA and protein samples to validate their software models. Twist manufactures these custom sequences at scale, building a recurring revenue stream as customers move from initial model testing to full drug discovery programs.
Twist relies on silicon-based DNA synthesis, a proprietary technology that miniaturizes chemical reactions to print millions of genetic sequences in parallel. Management is expanding its equipment fleet from 10 to 16 DNA writers, unlocking higher production capacity for molecular residual disease (MRD)--a personalized test tracking cancer recurrence--and custom gene synthesis.
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