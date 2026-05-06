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06.05.2026 06:31:29
Twist Bioscience: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Twist Bioscience hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,660 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Twist Bioscience im vergangenen Quartal 110,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Twist Bioscience 92,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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