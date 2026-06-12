Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie

Twist Bioscience Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 21:36:45

Twist Bioscience Director Sold 12,000 Shares. Here's What That Means for Investors.

Jan Johannessen, Director at Twist Bioscience Corporation (NASDAQ:TWST), reported the exercise and immediate sale of 12,000 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $673,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($56.12); post-transaction value based on May 12, 2026 market close ($993,336.30).* 1-year price change calculated using May 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Twist Bioscience Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten