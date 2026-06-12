Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
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12.06.2026 21:36:45
Twist Bioscience Director Sold 12,000 Shares. Here's What That Means for Investors.
Jan Johannessen, Director at Twist Bioscience Corporation (NASDAQ:TWST), reported the exercise and immediate sale of 12,000 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $673,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($56.12); post-transaction value based on May 12, 2026 market close ($993,336.30).* 1-year price change calculated using May 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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