Twist Bioscience präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Twist Bioscience gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Twist Bioscience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 99,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,300 USD gegenüber -3,600 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 376,57 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 312,97 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at