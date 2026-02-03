Twist Bioscience: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Twist Bioscience hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 103,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Twist Bioscience 88,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at