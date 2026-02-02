Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie

Twist Bioscience Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 15:50:25

Twist Bioscience Stock Climbs 7% Over Narrower Loss In Q1

(RTTNews) - Shares of Twist Bioscience Corp. (TWST) are climbing about 7 percent on Monday morning trading following the announcement of first-quarter financial result, revealing a decline in loss to $30.5 million, or $0.50 per share, compared to $31.6 million, or $0.53 per share, last year.

Currently, TWST is trading at $44.23, up 7.69 percent or $3.28, over the previous close of $41.07 on the Nasdaq. It has traded between $23.30 and $54.74 in the past one year.

Revenue increased to $103.7 million compared to $88.7 million for the same period in the previous year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Twist Bioscience Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten