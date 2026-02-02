Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
|
02.02.2026 15:50:25
Twist Bioscience Stock Climbs 7% Over Narrower Loss In Q1
(RTTNews) - Shares of Twist Bioscience Corp. (TWST) are climbing about 7 percent on Monday morning trading following the announcement of first-quarter financial result, revealing a decline in loss to $30.5 million, or $0.50 per share, compared to $31.6 million, or $0.53 per share, last year.
Currently, TWST is trading at $44.23, up 7.69 percent or $3.28, over the previous close of $41.07 on the Nasdaq. It has traded between $23.30 and $54.74 in the past one year.
Revenue increased to $103.7 million compared to $88.7 million for the same period in the previous year.
