Twist Bioscience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Twist Bioscience gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Twist Bioscience einen Umsatz von 96,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at