KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.08.2026 07:04:00
Twitch-Streams trainieren KI: "Wenn das Opt-in wäre, würde es niemand machen"
Twitch nutzt Streams, Clips und Chats für das Training der Amazon-KI. Wer das nicht will, muss in den Einstellungen selbst den Schalter umlegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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