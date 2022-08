Twitter-Aktie fällt zurück: Tesla-Chef Musk will Prozess um Twitter-Kauf auf November verschieben

Musk bat das zuständige Gericht im US-Bundesstaat Delaware am Dienstag darum, beiden Seiten zu gestatten, ihre Fälle bis zum 10. November vorzutragen - gefolgt von einer Konferenz zur Erörterung der vorzulegenden Beweise. Bislang ist der Prozess-Beginn für den 17. Oktober terminiert.

Musk hatte im April angekündigt, Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Im Juli hatte er dann mit Verweis auf angebliche Falschaussagen Twitters zur Anzahl von Scheinkonten auf der Plattform erklärt, dem Kauf nicht zu vollziehen. Musk und Twitter haben sich deshalb gegenseitig verklagt. Twitter will, dass das Gericht den Milliardär anweist, das Geschäft zu einem Preis von 54,20 Dollar pro Aktie abzuschließen. Musk strebt eine Verfügung an, den Kauf abblasen zu können und auch nicht die für diesen Fall vereinbarte Vertragsstrafe von einer Milliarde Dollar zahlen zu müssen.

Am Dienstag war zuvor bekanntgeworden, dass Musk ein zusätzliches Kündigungsschreiben an Twitter geschickt hat. Darin führt er eine jüngst öffentlich gewordene Whistleblower-Beschwerde des ehemaligen Twitter-Sicherheitschefs als weiteren Grund dafür an, den Kauf nicht zu vollziehen.

Die Twitter-Aktie zeigte sich nach anfänglichen Gewinnen im Handel an der NYSE letztlich 1,4 Prozent tiefer bei 38,77 US-Dollar.

(Reuters)