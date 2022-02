Twitter-Aktie stabil nach Q4-Zahlen: Milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Der US-Konzern Twitter hat am Donnerstag die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Die Zuwächse beim Umsatz und der Nutzerzahl haben die Erwartungen der Analysten verfehlt. In Folge der Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms hielt sich die Aktie am Donnerstag dennoch stabil. Von Luca Bißmaier