Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
|
04.01.2026 06:00:03
Twitter and Pinterest founders launch app as antidote to social media
Biz Stone and Evan Sharp raise new funds for ‘Tangle’ as they assess the ‘devastation’ caused by online excessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Pinterestmehr Nachrichten
|
06:00
|Twitter and Pinterest founders launch app as antidote to social media (Financial Times)
|
07.11.25
|Snap crackles while Pinterest pops, but both are a solid bet on AI (Financial Times)
|
05.11.25
|Pinterest mit durchwachsener Bilanz - Aktie sackt dramatisch ab (finanzen.at)
|
04.11.25
|Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Pinterest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.08.25
|Pinterest-Aktie tiefrot: Pinterest-Gewinn wächst - allerdings nicht so stark wie erhofft (finanzen.at)
|
07.08.25
|Ausblick: Pinterest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Pinterest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pinterestmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|26,56
|2,59%
