Twitter klagt gegen neues Netzwerkdurchsetzungsgesetz - Aktie vorbörslich leichter

Das Unternehmen wehrt sich gegen die zum 1. Februar in Kraft tretende Verpflichtung, Daten von mutmaßlichen Straftätern an das Bundeskriminalamt (BKA) zu melden. "Wir sind darüber besorgt, dass das Gesetz einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Bürger vorsieht", sagte ein Sprecher dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Klage von Twitter richtet sich nach Informationen gegen 3 a und b des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, die beide eine neue Zentralstelle beim Bundeskriminalamt (BKA) betreffen. Das Bundesjustizministerium wollte mit dieser Zentralstelle dafür sorgen, dass mutmaßliche Straftäter auf Social-Media-Plattformen effizienter und schneller ermittelt werden.

Ein Twitter-Sprecher kritisierte die "Verpflichtung zur proaktiven Weitergabe von Nutzerdaten". Das Unternehmen sei besorgt, dass die neue Regelung "private Unternehmen in die Rolle von Staatsanwälten zwingt, indem sie Nutzer auch dann an die Strafverfolgungsbehörden melden, wenn kein illegales Verhalten vorliegt".

Die an der NYSE notierte Twitter-Aktie verliert aktuell 0,34 Prozent auf 35,15 Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)