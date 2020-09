Twitter trifft Vorkehrungen gegen falsche Informationen bei US-Wahl - Aktie vorbörslich fester

Solche Beiträge gehören zu Tweets mit falschen Informationen, die gekennzeichnet oder entfernt werden, wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag ankündigte. Entsprechend markierte Tweets werden zwar weiterhin auf der Plattform bleiben, aber ihre Verbreitung wird eingeschränkt. Vergangene Woche hatte auch Facebook angekündigt, solche Beiträge mit Warnhinweisen zu versehen. In diesem Jahr wird angesichts der Corona-Krise mit einem hohen Anteil von Briefwählern gerechnet, wodurch das endgültige Ergebnis der Abstimmung am 3. November erst deutlich später als gewohnt feststehen könnte.

Vorbörslich steigt die Twitter-Aktie an der NYSE um 0,67 Prozent auf 39,21 Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)