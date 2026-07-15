Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
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15.07.2026 11:00:08
Twitter Turns 20: Two Decades of Memes, Movements and Hot Takes
The first tweets from the public appeared on July 15, 2006, several months after a soft launch. It was rebranded as X after being acquired by Elon Musk.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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