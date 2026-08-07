AtriCure Aktie
WKN: A0ES9W / ISIN: US04963C2098
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08.08.2026 00:27:44
Two AtriCure Directors Trimmed Shares After a Strong Quarter. Here's What Matters for Investors
Maggie Yuen, a director at AtriCure, Inc. (NASDAQ:ATRC), reported a sale of 3,500 shares of common stock on August 5, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.42); post-transaction value based on August 05, 2026 market close ($39.34).AtriCure is a focused medical device company with a $2.0 billion market capitalization and $569.6 million in TTM revenue, positioning itself as a specialized provider of cardiac surgical solutions. The company maintains a differentiated product portfolio centered on radiofrequency ablation technology, which provides competitive advantages in the treatment of cardiac arrhythmias and related conditions. With a global distribution network spanning multiple continent, AtriCure has established itself as a significant player in the cardiac surgery device market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AtriCure Inc
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|Ausblick: AtriCure präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: AtriCure legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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04.05.26
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16.02.26
|Ausblick: AtriCure informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.02.26
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Analysen zu AtriCure Inc
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