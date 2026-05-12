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Carillion Aktie

Carillion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924047 / ISIN: GB0007365546

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12.05.2026 08:58:54

Two ex-Carillion finance directors fined by accountancy regulator

FRC wraps up outstanding investigation into 2018 collapse of construction groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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