Two Harbors Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Two Harbors Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,180 USD. Im Vorjahresviertel hatte Two Harbors Investment 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 22,5 Millionen USD, gegenüber 33,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 32,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at