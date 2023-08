Two Harbors Investment legte Quartalsergebnis vor

Two Harbors Investment hat am 01.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,040 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 310,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -41,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at