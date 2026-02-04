Two Harbors Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Two Harbors Investment hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Two Harbors Investment 2,37 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 221,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Two Harbors Investment 219,5 Millionen USD umgesetzt.

Two Harbors Investment vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,880 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 952,45 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 845,84 Millionen USD in den Büchern gestanden.

