Two Harbors Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Two Harbors Investment hat am 30.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,01 Prozent auf -42,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei -25,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at