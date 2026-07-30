Two Harbors Investment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Two Harbors Investment hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Two Harbors Investment -2,620 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 119,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at