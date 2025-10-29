Two Harbors Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Two Harbors Investment veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Two Harbors Investment -2,420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 249,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 126,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at