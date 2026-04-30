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30.04.2026 06:31:29
Two Harbors Investment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Two Harbors Investment präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,890 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 211,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 212,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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