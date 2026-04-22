SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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22.04.2026 05:04:47
Two in three Singapore firms ‘moderately to severely’ hit by Iran war: SBF
Rising energy and logistics costs affect operations and demand, even as companies attempt to actively manage costs and shift strategiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 471,00
|2,87%
|SBF AG (ex Corona Equity Partner)
|4,64
|1,53%