Air Canada Aktie
WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074
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23.03.2026 09:11:47
Two killed as Air Canada jet crashes into vehicle, shutting New York's LaGuardia airport
A regional passenger jet collided with a ground vehicle upon landing at New York’s LaGuardia Airport, prompting a full shutdown and widespread flight disruptions. Two people were reportedly killed in the incident.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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