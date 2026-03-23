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Air Canada Aktie

Air Canada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 895879 / ISIN: CA0089113074

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23.03.2026 16:35:20

Two killed as Air Canada jet crashes into vehicle, shutting New York's LaGuardia Airport

A regional passenger jet collided with a ground vehicle upon landing at LaGuardia Airport, prompting a full shutdown and widespread flight disruptions. Both pilots have been killed in the incident with many more injured.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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