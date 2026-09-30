Two million people in England unaware their properties are at risk of flooding

Environment Agency warns residents of 6m properties to prepare for a wet and windy three months ahead

More than two million people in England are unaware their properties are at risk of flooding, as the UK braces for a wet and stormy start to the winter, according to the Environment Agency.

Experts say the next three months are more likely than usual to be wet and windy – due to a combination of large-scale weather patterns and the “subtle” impact of a supercharged El Niño – increasing the risk of flooding.