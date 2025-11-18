NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
18.11.2025 22:37:00
Two more ‘Magnificent Seven’ stocks are now in correction territory as the AI trade unwinds
With 10%-plus drops off their recent closing highs, Amazon and Nvidia shares have joined Tesla shares in correction territory. Meta’s stock is already in a bear market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
