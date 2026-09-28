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28.09.2026 16:40:35
Two of China’s EV Makers Announce a Deal as Auto Industry Moves Toward Consolidation
Two of the country’s leading makers of electric vehicles announced they are merging their battery swapping and charging operations.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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