Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.11.2025 03:55:23
Two popular gay dating platforms removed from Apple app store in China
The removal of Blued and Finka has raised concerns amongst the LGBT community in the country.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
