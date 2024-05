Two Rivers Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Two Rivers Financial Group hat am 10.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 16,1 Millionen USD gegenüber 14,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at