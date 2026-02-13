Two Rivers Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Two Rivers Financial Group hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Two Rivers Financial Group 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 16,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,98 USD. Im letzten Jahr hatte Two Rivers Financial Group einen Gewinn von 3,96 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 67,30 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 64,47 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at