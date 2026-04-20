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20.04.2026 06:31:29
Twyford Ventures: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Twyford Ventures hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Twyford Ventures ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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