TX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TX präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 71,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at