TX legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TX stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at