TX zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TX veröffentlichte am 30.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat TX 2,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,30 Millionen USD, während im Vorjahr 8,15 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at