11.03.2026 06:31:29
TXC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TXC stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 1,33 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TXC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 TWD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat TXC 3,32 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,33 Milliarden TWD umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,28 TWD. Im Vorjahr waren 6,55 TWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 13,35 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,67 Milliarden TWD umgesetzt.
