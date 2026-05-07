TXC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TXC hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

TXC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,38 TWD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TXC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,34 Milliarden TWD im Vergleich zu 3,17 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at