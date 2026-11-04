TXC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TXC ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TXC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,49 TWD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,20 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 3,49 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at